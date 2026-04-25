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MARIA JULIA PIOLI DE ROLDAN

Por El Litoral

Sabado, 25 de abril de 2026 a las 00:00

MARIA JULIA PIOLI DE ROLDAN

Q.E.P.D.

Falleció el 23/04/2026. La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. MARIA JULIA PIOLI DE ROLDAN, abuela del presidente de la Institución Dr. CARLOS RAUL ROLDAN (H) y acompaña a su familia en tan triste momento, se ruega una oración en su nombre. c/726

MARIA JULIA PIOLI DE ROLDAN

Q.E.P.D.

Falleció en Mercedes – Ctes. el 23 de abril de 2026. Irene Meana Colodrero de Sanabria, sus hijos Irene, Carolina, Marcela, Juan, nietos y bisnietos participan su sentido fallecimiento y acompañan a Rosario, a sus padres Raúl, Myriam y a toda su familia. c/325

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