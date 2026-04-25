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TC Pista Mouras

Vilas logró el mejor tiempo pero fue sancionado y quedó séptimo

El goyano fue el más rápido en la clasificación pero le quitaron los tiempos de su mejor vuelta por tapar a un piloto. Este domingo será la serie y la única final.

Por El Litoral

Sabado, 25 de abril de 2026 a las 19:04
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