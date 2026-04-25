Vilas logró el mejor tiempo pero fue sancionado y quedó séptimo

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El goyano fue el más rápido en la clasificación pero le quitaron los tiempos de su mejor vuelta por tapar a un piloto. Este domingo será la serie y la única final.
Por El Litoral
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