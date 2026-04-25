Tras una investigación, bloquearon 251 sitios de apuestas ilegales

En las últimas horas, por orden de la Justicia, el Ente Nacional de Comuniaciones (Enacom) bloqueó 251 sitios de apuestas ilegales.. Se trata de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, que comenzó tras una presentación hecha por la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (Cascba).

“Se destaca que esos sitios no se encontraban certificados para operar con el ‘azar’ que debe regir los mismos, puestos que, conforme fue analizado en esa investigación y otras conexas, en los sitios ilegales la mayoría de las personas pierden el dinero apostado apareciendo la imposibilidad casi absoluta del cobro de las consecuentes ‘ganancias’ sin verificación alguna de la identidad y edad de los jugadores, viabilizándose la entrada en esos sitios de menores de edad que ingresan tempranamente al mundo de las apuestas con el consecuente perjuicio que les genera”, dijeron fuentes de la investigación.

Desde la Ufeic resaltaron que este tipo de plataformas aprovecha “la vulnerabilidad de menores de edad que, lamentablemente, luego terminan ‘trabajando’ como cajeros de esos sitios ilegales a cambio de una mínima ganancia, pero adentrándose en un rol dentro de un esquema delincuencial por lo que aparece necesaria la concientización por medio de los diferentes medios en vistas a evitar aún más perjuicios”.

Finalmente, el fiscal Ferrari destacó la importancia de articular estrategias con los diferentes actores públicos y privados y en particular con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Como antecedente se registra que en junio de 2024 el Enacom bloqueó 55 sitios que transmitían eventos deportivos de forma ilegal.