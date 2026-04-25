Lo asaltaron y entregó su mochila, pero lo mataron por el celular

Un violento episodio de inseguridad tuvo lugar en las últimas horas en Temperley, donde un chico de 21 años fue asesinado por un grupo de ladrones que lo asaltaron para robarle el celular. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Dinamarca y Ericson durante la tarde de este viernes, cuando la víctima volvía de la facultad.

todo comenzó cuando el joven -identificado como Agustín Rivero- caminaba de regreso a su casa. En ese momento, un Volkswagen Voyage negro se detuvo bruscamente a su lado y un hombre armado se bajó amenazándolo.

El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad, cuyo video encabeza esta nota, en el que se ve que la reacción inmediata de Agustín ante el asalto fue tirar su mochila al piso, entregándosela al ladrón. Sin embargo, el sospechoso no quería el bolso, sino su teléfono. Así, se abalanzó sobre el joven y se lo sacó de la mano.

Sin embargo, en ese corto forcejeo, el asaltante disparó contra Rivero y la bala impactó en su abdomen. Inmediatamente, el atacante se dio a la fuga a bordo del vehículo -en el que iban otros tres sospechosos- y el joven cruzó de calle en busca de auxilio.

Ante la situación, un vecino lo trasladó de urgencia al hospital local, donde falleció poco después.

El episodio fue denunciado a las autoridades y la Policía Bonaerense intervino para identificar a los responsables. En este contexto, se confirmó que el vehículo utilizado para el delito había sido robado horas antes en Lanús.