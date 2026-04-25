Odontología frente a la resistencia de antibióticos

El equipo de investigación de Farmacología de la FOUNNE trabaja hace más de 20 años en intervenciones educativas con el fin de contribuir al mejoramiento de la prescripción de medicamentos. Actualmente está en ejecución dos Becas de Investigación de Posgrado de la UNNE, que presentan como objetivos mejorar la prescripción de antibióticos por odontólogos, realizadas en el ámbito de atención primaria de la salud, en Resistencia y en la ciudad de Corrientes.

"Es importante resaltar que la prescripción de medicamentos exige eficacia, seguridad y uso racional, priorizando el beneficio del paciente, minimizando los riesgos y siempre bajo indicación de un profesional", explicó la Dra Viviana Elizabeth Karaben

"En cuanto a los antibióticos, el preocupante aumento de la resistencia antimicrobiana nos ha llevado a replantearnos seriamente nuestras prácticas prescriptivas. Remarcando que la resistencia a los antimicrobianos representa una amenaza global para la salud pública, exigiendo acciones conjuntas para promover el uso responsable de antibióticos entre profesionales de la salud y la población y que el Estudio de la Utilización de Medicamentos permite implementar estrategias de mejora, para optimizar el uso de medicamentos en la práctica clínica", detalló.