Corrientes será sede de la Gran Final del Campeonato Argentino de Triatlón

La ciudad de Corrientes se prepara para recibir uno de los hitos más destacados del calendario deportivo nacional. El próximo sábado 9 de mayo, la capital provincial será el escenario de la Gran Final del Campeonato Argentino de Triatlón 2025-2026, un evento que promete reunir a los máximos exponentes de la disciplina en un entorno natural único.

Con el lema "Mover el cuerpo también es cuidar la mente", Corrientes se alista para una jornada donde la superación personal y la pasión por el deporte serán las protagonistas.

Se espera la participación de atletas de todo el país que competirán en las categorías Élite y Grupos de Edad, bajo las distancias Sprint y Super Sprint, en modalidades de Ruta y MTB. La competencia determinará a los campeones nacionales de la temporada.

La competencia iniciará a las 7 hs. en la Playa Arazaty, donde se llevará a cabo la etapa de natación. Posteriormente, el circuito se trasladará a la Costanera, que servirá de trazado para las pruebas de ciclismo y pedestrismo.

Más allá de la exigencia física, esta edición destaca por su enfoque en la salud integral. Desde la Fundación Fundheg, co-organizadora del evento junto a la Federación Argentina de Triatlón, enfatizan que el impulso de estas actividades busca fortalecer no solo el rendimiento deportivo, sino también el bienestar y la salud mental como pilares fundamentales del cuidado personal.

El evento cuenta con el respaldo estratégico del Gobierno y la Municipalidad de Corrientes, consolidando a la ciudad como un polo deportivo y turístico de relevancia. Las inscripciones y la información detallada sobre el cronograma se encuentran disponibles en el sitio oficial: yveracrono.com.ar.

