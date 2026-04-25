Fracasó el último intento de EE UU de retomar las negociaciones con Irán

El presidente estadounidense Donald Trump canceló abruptamente este sábado un anunciado viaje del enviado especial Steve Witkoff y el yerno presidencial, Jared Kushner, que tenían previsto reunirse con representantes iraníes en Pakistán para intentar negociar la paz, y afirmó frustrado que “hay demasiado tiempo perdido” y que sus delegados "no van a hacer más vuelos de 18 horas para sentarse a hablar de nada".

La cancelación surgió después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y su delegación abandonaran Islamabad tras llegar el viernes para conversar con líderes paquistaníes.

Así volvió a fracasar un nuevo intento para terminar definitivamente con la guerra, apenas un día antes de que se había anunciado un posible impulso para continuar con las frágiles negociaciones.

"Acabo de cancelar el viaje de mis representantes que van a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes", escribió el presidente en Truth Social. "¡Demasiado tiempo perdido viajando, demasiado trabajo! Además, hay una enorme lucha interna y confusión dentro de su 'liderazgo'. Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos. Además, nosotros tenemos todas las cartas, ¡ellos ninguna! ¡¡Si quieren hablar, solo tienen que llamar!!".

El repentino cambio de opinión, cuando sus delegados estaban por subir al avión, pone de manifiesto las dificultades del avance diplomático y la impaciencia de Trump con negociaciones que no están dando resultados rápidamente, como él esperaba.

En un comunicado de la Casa Blanca, Trump reiteró que Estados Unidos tiene "todas las cartas". "Hace un rato les dije a mi gente que se preparaba para irse: 'No, no van a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí'", dijo el presidente. "Tenemos todas las cartas. Pueden llamarnos cuando quieran, pero no van a hacer más vuelos de 18 horas para sentarse a hablar de nada."

La Casa Blanca había señalado el viernes que Witkoff y Kushner viajarían a Pakistán para conversaciones indirectas con funcionarios iraníes, con Islamabad como intermediario.