Adorni se prepara para su presentación en Diputados frente al plan de la oposición

A 175 días de haber asumido como jefe de Gabinete, Manuel Adorni dará su primer informe de gestión ante el Congreso en un clima enrarecido por el escándalo de sus viajes al exterior y la aparición de propiedades a su nombre que derivaron en la apertura de una causa judicial por enriquecimiento ilícito y pedidos de interpelación de la oposición.

El debut será el próximo miércoles en Diputados y el ministro coordinador contará con el aliento del presidente Javier Milei, quien estará en el palco central acompañado por su hermana Karina. También irán ministros que se ubicarán en las bandejas de al lado del estrado, mientras un grupo de colaboradores se instalará en el salón Delia Parodi, a menos de 50 metros del recinto desde donde expondrá el funcionario.

La postal de respaldo es un mensaje en sí y el evento significa la reaparición de Adorni como vocero, después de la última conferencia en Casa Rosada hace un mes, donde se terminó enfrentando con la prensa acreditada.

En la antesala a la sesión informativa, desde el oficialismo desestimaron que el funcionario vaya a arrancar su informe con una estrategia combativa - como se había dejado trascender en un principio, cuando deslizaron información sobre las declaraciones juradas de los diputados- pero nada está garantizado.

Por lo pronto, Adorni tuvo que responder unas 2.000 preguntas por escrito sobre un total de casi 5.000 que habían enviado los legisladores. Desde el oficialismo anticiparon que el informe del ministro coordinador llegará al Congreso 24 horas antes de la sesión. Habitualmente venía siendo entregado el mismo día, lo que generaba quejas de la oposición.

Hubo una reunión el miércoles pasado entre el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devit, del equipo de Adorni y el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, por el lado de Martín Menem. Ahí decidieron que no habrá reunión de labor parlamentaria -el encuentro entre los jefes de todas las bancadas- para definir la dinámica de la sesión informativa.

Así será la presentación

Menem impondrá los tiempos y el orden para preguntar estrictamente por reglamento. El ministro coordinador expondrá las medidas de Gobierno en un discurso que durará entre 50 minutos y una hora.

Luego se activará la primera tanda de preguntas en la que intervendrán los legisladores de los 9 bloques minoritarios. Cada uno tendrá 5 minutos por lo que se estima que no debería demandar más de una hora y el jefe de Gabinete tendrá 20 minutos para contestar.

La estrategia de no acordar la dinámica con la oposición es vista como parte de la estrategia. "Primero pregunta la Izquierda y (Marcela) Pagano, rompen todo y fin", señala un hombre de larga trayectoria parlamentaria.

En un segundo bloque preguntarán los diputados de Innovación Federal, quienes tendrán 11 minutos, mientras que los interbloques Unidos y Fuerza del Cambio, en el que confluyen el PRO y la UCR, tendrán 20 minutos cada uno.

Tras las respuestas de Adorni vendrá el bloque de 68 minutos del peronismo y luego se programó el cierre de La Libertad Avanza, que tendría unos 70 minutos, pero cedería parte de ese espacio para que concluya el jefe de Gabinete.

