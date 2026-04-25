Karina Milei activó el armado bonaerense de LLA de cara a 2027

Con la mira en 2027, Karina Milei volvió a desembarcar en un municipio peronista y reactivó la actividad de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. En el oficialismo nacional se preparan para disputar la gobernación el próximo año y buscan mostrar músculo político en el distrito que comanda Axel Kicillof.

La secretaria general de la Presidencia fue, este sábado a la tarde, la principal oradora de la cumbre política. El ministro del Interior, Diego Santilli, arribó al encuentro pasadas las 15 horas, solo, y se mostró junto a Sebastián Pareja, diputado nacional y presidente de la filial bonaerense de LLA, en las inmediaciones del salón donde se realiza la actividad.

Minutos antes de las 15.30, Karina Milei llegó al acto de Suipacha. Ingresó en una camioneta polarizada y evitó hablar con prensa y vecinos que la esperaban en la entrada. Finalmente, no asistió Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados y soldado leal a la hermana del Presidente, ya que transitaba un cuadro febril.

Luego, se subió al escenario escoltada por Santilli y Pareja, dos dirigentes que aspiran a pelear por la gobernación en 2027. Ante los dirigentes bonaerenses, la hermana del primer mandatario sostuvo que la construcción en la Provincia no puede pensarse desde un escritorio, sino con presencia, organización y trabajo en cada distrito y remarcó que el desafío del espacio es consolidar una estructura política con arraigo territorial y capacidad de gestión real.

El encuentro, que había comenzado más temprano en Suipacha, pretendió ser el puntapié para fortalecer el armado territorial del sello violeta en el tradicional bastión del PJ. Fue una actividad cerrada a la prensa, en la que se desarrollaron capacitaciones en estrategia política, comunicación y organización territorial, junto con la presentación de equipos técnicos y programas de formación municipal.

“Venimos trabajando bien de forma institucional, a conciencia, sabiendo que estamos en una situación importante, en un punto de inflexión para el país. Desde LLA PBA estamos brindando nuestro granito de arena, apoyando absolutamente todas las medidas económicas”, aseguró el legislador provincial Ramón “Nene” Vera. El objetivo de su espacio es claro: lograr que la provincia de Buenos Aires se tiña de violeta en 2027.

Así lo expresó Pareja al mediodía, cuando, admeás, minimizó el impacto de las internas partidarias en la construcción territorial.