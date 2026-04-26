Open de Madrid: la argentina Solana Sierra entre las 16 mejores

Casi dos horas de partido necesitó Solana Sierra (N°88 del ranking WTA) para remontar un durísimo bagel hasta quedarse con el pase a los octavos de final en el Madrid Open frente a Zeynep Sonmez (67ª) por 0-6, 6-2 y 6-3.

Encabezando el duelo de estrellas en ascenso del circuito más exigente del mundo, Solana Sierra y Zeynep Sonmez saltaron a la pista en la Caja Mágica para enfrentarse por primera vez en sus carreras, buscando el pase a los octavos de final. Desde los primeros minutos de acción, la turca de 23 años aprovechó las oportunidades y el encadenamiento de errores que aparecieron del otro lado de la cancha para hacerse con una apabullante diferencia en el score.

Llevando a la práctica el famoso dicho “borrón y cuenta nueva”, la argentina reanudó el partido luego del descanso dejando atrás la mala sensación que había sembrado en la primera mitad del encuentro. 32 minutos después de iniciado el desafío, logró mantener su saque para sumar su primer game y meterse oficialmente en competencia. Disminuyendo las fallas, aprovechando la presión de su rival e impactando con la potencia característica desde el fondo, mandó la definición al tercer y último set.

Finalmente, luego de 1h 47min de juego, la oriunda de Mar del Plata se quedó con un triunfazo por 0-6, 6-2 y 6-3 para meterse por primera vez en su carrera en los octavos de final en un WTA 1000.

Días atrás, la tenista de 21 años desembarcó en la capital española con una racha de cuatro derrotas consecutivas, que terminó con las victorias sobre la ucraniana Dayana Yastremska y la polaca Magdalena Frech, respectivamente.

En el ranking en vivo se encuentra posicionada como la N°71 del mundo y, ubicada entre las 16 mejores de la edición, aguarda por la belga Elise Mertens (21ª) o la checa Karolina Pliskova (197ª).