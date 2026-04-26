Consolidación regional: el nuevo Hospital Pediátrico de Goya realizó casi 9.000 consultas

El Hospital Pediátrico “Ángel de la Guarda” de Goya, bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública conducido por Emilio Lanari Zubiaur, presentó un balance de su actividad en el inicio de este año. Según datos oficiales, la institución alcanzó las 8.874 atenciones desde enero hasta el viernes 17 de abril.

La directora del nosocomio, Valeria Agostina Heine, destacó que entre los más de quince servicios con los que cuenta el edificio, la demanda en Psicología pediátrica fue una de las más altas, con 393 consultas registradas.

Radiografía de las consultas por área

El informe detallado de las autoridades sanitarias permite observar la diversificación de la atención pediátrica en la ciudad:

Fonoaudiología: 368 pacientes atendidos.

Otorrinolaringología: 278 consultas.

Cardiología (Electrocardiogramas): 181 prestaciones.

Neumonología: 62 pacientes.

Además, el hospital brindó cobertura en especialidades como Psicopedagogía, Quemados, Ecografía, Nutrición, Medicina General y Cirugía, consolidando una respuesta integral para niños y adolescentes de la microrregión.

Infraestructura y alcance regional

El centro de salud fue inaugurado en agosto de 2025 por el Gobierno provincial con el objetivo de descentralizar la atención médica infantil de alta complejidad. El edificio cuenta con una superficie de 1.700 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, diseñadas específicamente para la dinámica pediátrica.

En lo que respecta a la ocupación, se precisó que hasta la segunda semana de abril se registraron cerca de 600 internaciones, lo que ratifica la importancia estratégica de la obra para evitar traslados de larga distancia hacia la capital provincial en casos de complejidad intermedia.