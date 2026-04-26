Vilas terminó sexto en un fin de semana complicado en La Plata

Iñaki Arrías tuvo un fin de semana soñado, se llevó todos los puntos en juego y ganó su tercera al hilo para prenderse en el campeonato, luego de ausentarse en la apertura del certamen. El piloto de Paraná ratificó el buen momento que transita su Ford: el sábado se quedó con la pole, este domingo por la mañana venció en la serie única y en la final no titubeó para adueñarse del ‘1’. Un rendimiento brillante para el Falcon negro N°145 del Candela Competición.

Por su parte, Ignacio Vilas (Dodge) terminó con el sexto puesto la carrera de este domingo y sumó puntos para el campeonato en un fin de semana complicado. El sábado había sido el mejor en la clasificación pero le quitaron los tiempos de su mejor vuelta por tapar a un competidor, mientras que este domingo, en la única serie, fue excluido por un toque a Roqueta y Rubiera Hainze. En la final largó desde el puesto 12.

En la largada, Arrías ,que lo hizo a la par de Ignacio Quintana, no le dio oportunidades al que conduce el Torino del Trotta Competición. Arrías, en el curvón, aprovechó la oportunidad para liderar la carrera, abrazó el ‘1’ y no lo soltó hasta la bandera a cuadros. Ignacio Lovich, por su parte, se subió al último escalón del podio con el Dodge del Canning Motorsport.

Más atrás estuvieron: 4° Juan José Conde, 5° Damián Pérez, 6° Ignacio Vilas, 7° Bautista Roqueta, 8° Dante Rubiera Hainze 9° Juan José Suárez, 10° Facundo Ludueña, 11° Martín Taha y 12° Leonardo Forte.

Arrías post victoria: “Le quiero agradecer al equipo, que son unos grosos; me entregaron un auto increíble. Nunca pensé en ganar tres carreras seguidas, estoy muy feliz”.

Pasó una nueva fecha para el TC Pista Mouras, la cuarta en esta oportunidad y la tercera victoria consecutiva para Arrías, que tiene un gran presente con su Ford. El próximo compromiso para la categoría será EL 16 y 17 de mayo en el mismo escenario: el Autódromo Roberto Mouras, pero en el circuito con chicana.