Sawe se convirtió en el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas

El keniata Sabastian Sawe sacudió la historia del maratón mundial al completar los 42,195 kilómetros de la carrera en Londres en 1.59:30, lo que le permitió quebrar el récord previo de poco más de dos horas (2.00:35) que tenía en su poder Kelvin Kiptum desde 2023. De esta manera, se convirtió en el primer atleta en registrar un tiempo oficial por debajo de las dos horas en una prueba homologada.

Tanto Yomif Kejelcha, quien cruzó la meta en 1.59:41 en su debut en la distancia, como Jacob Kiplimo, tercero con 2.00:28, rebajaron también la anterior mejor marca mundial, El etíope firmó así el mejor debut histórico en el maratón, mientras que el ugandés desbancó el tiempo de Kiptum tras llegar en el 3° puesto.

"Es un día histórico para mí", dijo Sawe a la cadena británica BBC tras la victoria. "La verdad es que empezamos la carrera muy bien y cuando nos acercábamos al final me sentía muy fuerte. Creo que mis rivales me han ayudado mucho (a batir el récord). Cuando vi el tiempo me emocioné. Todo lo que he trabajado los últimos meses se ha transformado hoy en un gran resultado", agregó el keniano, que promedió un tiempo de dos minutos y 49 segundos por kilómetro.

La carrera en sí transcurrió con igualdad entre los tres del podio mas el campeón olímpico, Tamirat Tola, el ganador de la prueba en Londres en 2022 Amos Kipruto y Deresa Geleta, hasta el kilómetro 30, cuando empezaron a ampliarse las diferencias, que se hicieron, sobre todo, palpables a partir del kilómetro 30, cuando Sawe y Kejelcha se marcharon en solitario.

En la carrera femenina, la etíope Tigst Assefa también hizo historia al establecer de nuevo la plusmarca mundial con un registro de 2.15:41, por lo que mejoró su propio récord en nueve segundos que había fijado en la edición anterior del maratón londinense (2.15:50).

En la competencia femenina, Assefa, subcampeona olímpica para los Juegos Olímpicos de Parí 2024, lideró una contienda que comenzó con un ritmo algo más lento que la carrera del año pasado, y pasó los primeros 5 kilómetros en 15:39, por detrás del parcial que ella marcó en la edición 2025 (15:34). Sin embargo, el paso por el kilómetro 10 (31:03) superó la marca anterior (31:16), lo que anticipaba posibilidades de récord pese a la retirada de una de las liebres en ese tramo.

La dinámica de carrera convirtió el asfalto en una pugna estratégica entre Assefa, la keniata Hellen Obiri (bronce olímpica y ganadora de los maratones de Boston y Nueva York) y Jepkosgei. Las liebres femeninas abandonaron antes del kilómetro 30, lo que obligó a las favoritas a sostener el ritmo en solitario. El trío puntero alcanzó el kilómetro 40 en 2.08:27, con una proyección favorable al récord mundial.

Fue en los metros finales, en las inmediaciones del Palacio de Buckingham, cuando Assefa desplegó su ataque definitivo. Su victoria en Londres significó la segunda consecutiva con plusmarca mundial, bajando en nueve segundos su propio tiempo.