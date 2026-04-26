Boca Unidos tuvo fecha libre y quedó cuarto en su grupo

Se disputó la sexta fecha del Torneo Federal A 2026, Boca Unidos quedó libre y está cuarto en la Zona 2. El equipo correntino está a tres puntos del líder. En la lucha por el cuarto lugar hay cuatro equipos con la misma cantidad de puntos, pero la diferencia de gol (1 contra 0 de sus rivales) favorece al conjunto de Lucas Batistuta.

En un polémico partido que se jugó en cancha de Sarmiento de Resistencia, Juventud Antoniana de Salta le ganó como visitante a Defensores de Puerto Vilelas 1 a 0 con gol de Jhon Palacios a los 14 minutos del complemento para treparse al primer puesto del grupo. Leonel Niz, jugador del elenco chaqueño, fue expulsado a los 7 minutos del ST por parte del árbitro Mauricio Martin.

En Posadas, Mitre igualó con Sarmiento de La Banda sin abrir el marcador y se bajó de la primera ubicación.

Tucumán Central igualó como local frente a Sarmiento de Resistencia en 1 tanto. Daniel Gómez adelantó a los tucumanos a los 5 minutos del primer tiempo, y a los 42 del segundo empató Lucas Genolet.

Con gol de Gervasio Núñez, de penal, a los 16 minutos de la segunda etapa, San Martín se impuso como local frente a Sol de América en el duelo entre equipos formoseños.

Con estos resultados, las posiciones en la Zona 2 quedaron de esta manera: Juventud Antoniana 10 puntos, Mitre 9, San Martín 8, Boca Unidos, Defensores de Vilelas, Tucumán Central y Sol de América 7, Sarmiento (R) 5 y Sarmiento (LB) 3.

La fecha 7, que se jugará el próximo fin de semana contempla estos encuentros:

Sarmiento de Resistencia vs. Boca Unidos

Sol de América vs. Tucumán Central

Juventud Antoniana vs. San Martín

Sarmiento de La Banda vs. Defensores de Vilelas

Libre: Mitre.