Comunicaciones homenajeó a veteranos de Malvinas en pleno partido

El club Comunicaciones de Mercedes realizó un homenaje a los veteranos de la Guerra de Malvinas durante el entretiempo del partido ante Bochas de Colonia Caroya, en el marco de la Liga Argentina de Básquet.

La iniciativa se repite cada año en coincidencia con el aniversario de la gesta, que este 2026 cumple 44 años.

Entrega simbólica y reconocimiento

Durante el acto, el presidente del Centro de Veteranos Paiubre, Horacio López, recibió una camiseta enmarcada con la frase: “Los Héroes de Malvinas viven en nuestra memoria”.

“Agradecer al club por este reconocimiento”

En el centro de la cancha y ante el público, López expresó: “Quiero agradecer al club Comunicaciones y a todos los integrantes de la comisión por este reconocimiento para nuestro centro y para todos nosotros”.

Viaje a las Islas Malvinas

El excombatiente también adelantó que integrará la delegación correntina que viajará próximamente a las Islas Malvinas. “Como yofreño del departamento de Mercedes, voy a ser parte de la delegación de la provincia de Corrientes que viajará a las Islas Malvinas”.

El contingente forma parte de los viajes organizados por el Gobierno provincial para que excombatientes puedan regresar al archipiélago.