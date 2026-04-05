Corrientes: operativo por exhorto de Misiones dejó tres detenidos

La Policía de Corrientes informó que el sábado realizó una serie de allanamientos en la localidad de Santo Tomé, los cuales terminaron con detenidos, armas, dispositivos móviles y diversos elementos secuestrados.

El procedimiento se concretó tras un exhorto judicial proveniente de la provincia de Misiones, en el marco de una causa en investigación.

Tres personas aprehendidas

Durante los operativos, realizados en distintos domicilios, fueron aprehendidos tres hombres mayores de edad.

Según fuentes policiales, los detenidos están vinculados al hecho que se investiga.

Secuestro de armas y otros elementos

En los allanamientos, los efectivos secuestraron:

Un pistolón calibre 14

Una pistola Bersa calibre 22 con 24 proyectiles

Un arma de fuego sin marca visible

Una escopeta calibre 16

Un arma casera tipo “tumbera”

Varias armas blancas (cuchillos)

Teléfonos celulares

Dinero en efectivo

Dos cascos

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas sobre calle Escalada al 400, la intersección de Güemes y Escalada, y otro domicilio de la ciudad.

Intervención de fuerzas federales

El operativo contó además con la participación de la Prefectura Naval Argentina.

Tras finalizar las diligencias, los aprehendidos y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la comisión judicial interviniente para continuar con la investigación.