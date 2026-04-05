Corrientes entre los destinos más elegidos del país durante Semana Santa

Durante el fin de semana largo de Semana Santa, más de 2,8 millones de personas viajaron por la Argentina, generando un impacto económico estimado en $808.198 millones. En un relevamiento Corrientes fue uno de los lugares más elegidos como destino.

El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) marcó un crecimiento en la movilidad turística, impulsado principalmente por escapadas cortas y viajes de cercanía.

En ese contexto, el perfil del turista mostró cambios: estadías más breves y un gasto más moderado, en línea con la situación económica.

Un turismo más austero y de cercanía

El relevamiento reflejó una tendencia clara:

Predominio de escapadas cortas

Elección de destinos cercanos

Mayor peso de actividades gratuitas

La estadía promedio se mantuvo baja, lo que evidencia un turismo más fragmentado y planificado.

Corrientes, entre los destinos elegidos

En este escenario, la provincia de Corrientes logró consolidarse como uno de los puntos turísticos destacados del país.

Según datos recientes vinculados a informes de la Came, el distrito se posicionó entre los destinos más visitados a nivel nacional, con un flujo sostenido de turistas.

Los principales corredores turísticos fueron:

Paraná Norte y Sur

Esteros del Iberá

Este último destino alcanzó niveles de reserva cercanos al 90%, consolidándose como uno de los atractivos más elegidos del Litoral.

Agenda local y atractivo cultural

En la ciudad de Corrientes, la actividad turística se sostuvo en una agenda diversa de propuestas:

Eventos culturales

Actividades deportivas

Ferias y circuitos guiados

Actividades religiosas: recorrido de las Siete Iglesias, Vía Crucis interprovincial

Opciones gratuitas en playas y costaneras

Este tipo de oferta permitió mantener un buen nivel de circulación, incluso con condiciones climáticas variables.

Claves del fin de semana largo

El informe nacional deja algunas conclusiones centrales:

Fuerte movimiento turístico a nivel país

Impacto económico significativo

Cambios en el comportamiento del turista

Consolidación de destinos regionales como Corrientes

La combinación de naturaleza, propuestas culturales y accesibilidad posicionó a la provincia como una alternativa competitiva dentro del mapa turístico nacional.