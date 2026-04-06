Corrientes lanza los Juegos Correntinos 2026 con miles de participantes

La Secretaría de Deportes de la Provincia realizará este jueves 9 de abril el lanzamiento oficial de los Juegos Correntinos 2026.
El acto se llevará a cabo a las 10 en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, donde se presentarán los detalles de esta competencia que convocará a miles de participantes.
Amplia participación en toda la provincia
Para la edición 2026, se estima la participación de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar la inclusión y el desarrollo deportivo en todo el territorio.
Desde la organización señalaron que el trabajo se realizará en conjunto con todas las comunas del interior.
Etapas y organización del torneo
La competencia se estructurará en cuatro instancias:
- Etapa local
- Etapa subzonal
- Etapa zonal
- Etapa provincial
Para ello, la provincia será dividida en seis zonas geográficas deportivas, abarcando la totalidad de los municipios.
Los equipos y atletas que superen las primeras instancias avanzarán a la etapa provincial.
Convocatoria a clubes e instituciones
Desde la Secretaría de Deportes invitaron a clubes, instituciones y equipos barriales a sumarse a la competencia.
Además, el titular del área, Jorge Terrile, convocó a los responsables deportivos de las comunas a trabajar de manera conjunta para el desarrollo del evento.
“Instamos a trabajar juntos y redoblar esfuerzos en los objetivos de estas competencias”, señalaron desde el organismo.