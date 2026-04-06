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Corrientes lanza los Juegos Correntinos 2026 con miles de participantes

El lanzamiento será este jueves y prevé la participación de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Por El Litoral

Lunes, 06 de abril de 2026 a las 12:34

La Secretaría de Deportes de la Provincia realizará este jueves 9 de abril el lanzamiento oficial de los Juegos Correntinos 2026.

El acto se llevará a cabo a las 10 en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, donde se presentarán los detalles de esta competencia que convocará a miles de participantes.

Amplia participación en toda la provincia

Para la edición 2026, se estima la participación de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar la inclusión y el desarrollo deportivo en todo el territorio.

Desde la organización señalaron que el trabajo se realizará en conjunto con todas las comunas del interior.

Etapas y organización del torneo

La competencia se estructurará en cuatro instancias:

  • Etapa local
  • Etapa subzonal
  • Etapa zonal
  • Etapa provincial

Para ello, la provincia será dividida en seis zonas geográficas deportivas, abarcando la totalidad de los municipios.

Los equipos y atletas que superen las primeras instancias avanzarán a la etapa provincial.

Convocatoria a clubes e instituciones

Desde la Secretaría de Deportes invitaron a clubes, instituciones y equipos barriales a sumarse a la competencia.

Además, el titular del área, Jorge Terrile, convocó a los responsables deportivos de las comunas a trabajar de manera conjunta para el desarrollo del evento.

“Instamos a trabajar juntos y redoblar esfuerzos en los objetivos de estas competencias”, señalaron desde el organismo.

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