Corrientes: jornada comunitaria por consumos problemáticos en Plaza Vera

La Mesa Territorial de los Consumos Problemáticos de la ciudad de Corrientes realizará este martes 7 de abril un encuentro abierto a la comunidad en la Plaza Vera.
La actividad comenzará a las 18 y marcará la apertura de la agenda 2026 del espacio, con la presentación de su situación actual, objetivos y proyectos.
Construyendo redes de cuidado
El encuentro, denominado “Construyendo redes de Cuidado”, busca fortalecer el trabajo comunitario en torno a la prevención y abordaje de los consumos problemáticos.
Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de encuentro y acompañamiento con la comunidad.
Actividades abiertas y participación comunitaria
Durante la jornada se desarrollarán diversas propuestas:
- Juegos participativos
- Radio abierta
- Espacios de poesía y música
Las actividades estarán a cargo de personas que forman parte de los dispositivos comunitarios de acompañamiento.
Presentación de recursos de ayuda
En el marco del encuentro, también se dará a conocer un “recursero” con información útil para quienes necesiten asistencia.
El material incluirá contactos, direcciones y horarios de los espacios disponibles para el acompañamiento en la ciudad.
Cierre con celebración religiosa
La jornada finalizará a las 20 con una misa en la Parroquia Nuestra Señora de La Merced, ubicada en 25 de Mayo 802.
La Mesa Territorial está integrada por distintas organizaciones sociales, comunitarias y religiosas que trabajan en la prevención y abordaje de consumos problemáticos en la ciudad.
Desde el espacio invitaron a toda la comunidad a participar de las actividades y sumarse a las redes de cuidado.