Canecín: “Es posible empezar de nuevo” en Pascua

El obispo Adolfo Ramón Canecín, presidió la misa vespertina del Domingo de Pascua en la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Goya.

La celebración se desarrolló ante un templo colmado de fieles que participaron de la conmemoración de la Resurrección de Cristo.

“Es posible empezar de nuevo”

Durante su homilía, el prelado puso el eje en el mensaje central de la Pascua y afirmó: “Es posible empezar de nuevo”.

En ese sentido, sostuvo que la Resurrección es “la gran buena noticia” que transformó la historia de la humanidad y que puede cambiar la vida de cada persona.

Un llamado a la fe y la confianza

Canecín invitó a los presentes a abrir el corazón a Dios, citando la carta a los Efesios y destacando que el Señor “es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar”.

Además, remarcó que la fe es un proceso y un camino, recordando el ejemplo del apóstol Pedro en su crecimiento como testigo de Cristo.

Una Iglesia y una sociedad con esperanza

En otro tramo de su mensaje, expresó que “nosotros somos testigos”, al tiempo que alentó a anunciar con alegría el mensaje cristiano.

También planteó la necesidad de construir una Iglesia y una sociedad renovadas: “Es posible soñar una Iglesia, como Cristo soñó al fundar”.

El centro de la fe cristiana

Finalmente, reafirmó que la Resurrección es el eje de la fe cristiana, citando a San Pablo: “Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe”.

Y concluyó diciendo que “cuando permitimos que Dios actúe, nuestra vida se convierte en un espacio donde su poder y su gloria se manifiestan”.