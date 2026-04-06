Corrientes: claves para un embarazo saludable según Salud

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes recordó la necesidad de realizar controles médicos durante el embarazo desde las primeras semanas.

“El control prenatal consiste en una serie de visitas que realizan las mujeres embarazadas con el equipo de salud”, explicó la especialista en obstetricia y ginecología, Fernanda Regnier.

En ese sentido, recomendó iniciar los controles dentro de los primeros tres meses y mantener al menos un control mensual, alcanzando un total aproximado de nueve durante la gestación.

Estudios y seguimiento médico

Durante los controles, los profesionales solicitan ecografías, análisis de sangre y orina para detectar posibles complicaciones.

“Es muy importante para detectar, por ejemplo, si hay anemia, diabetes gestacional o alguna ITS que pueda ser transmitida al bebé”, indicó Regnier.

Además, se realizan controles de presión arterial, peso, crecimiento fetal y latidos del bebé, junto con estudios específicos como el ecocardiograma fetal para detectar cardiopatías congénitas.

Vacunas y prevención

Desde la cartera sanitaria destacaron la importancia de cumplir con el calendario de vacunación durante el embarazo.

Entre las dosis recomendadas se encuentra la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), que debe aplicarse entre las semanas 32 y 36 de gestación.

Alimentación y actividad física

En cuanto a los hábitos diarios, se aconseja mantener una alimentación saludable, evitando productos ultraprocesados y priorizando alimentos nutritivos.

“Hay que hacer las cuatro comidas diarias y tratar de comer más frutas, verduras, lácteos, carnes y huevos”, señalaron.

Respecto a la actividad física, indicaron que, en embarazos normales, se recomienda realizar ejercicios aeróbicos como caminatas, natación o bicicleta fija, siempre bajo supervisión médica.

Planificación y salud reproductiva

También se remarcó la importancia del control preconcepcional, es decir, la consulta médica antes de buscar un embarazo.

Este chequeo permite iniciar la toma de ácido fólico, clave para prevenir malformaciones, y realizar estudios previos.

Además, recordaron que existen métodos anticonceptivos gratuitos en centros de salud, como pastillas, DIU, implantes subdérmicos y preservativos, siendo estos últimos los únicos que previenen infecciones de transmisión sexual.

Acceso gratuito en centros de salud

Las autoridades sanitarias insistieron en que todos los controles, estudios y métodos anticonceptivos están disponibles de forma gratuita en hospitales y centros de salud de la provincia.

“Lo importante es que vayan al centro de salud”, enfatizó la especialista.