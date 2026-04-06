Corrientes: alertan por gripe y refuerzan vacunación

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes reiteró la importancia de completar el calendario de vacunación en tiempo y forma.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que la inmunización es la herramienta más efectiva para prevenir enfermedades y reducir complicaciones.

Refuerzo de la vacuna antigripal

Las autoridades también recomiendan la aplicación de la vacuna antigripal, especialmente ante la circulación de la Influenza A H3N2 en el país.

Indicaron que esta dosis permite disminuir cuadros graves, internaciones y complicaciones, sobre todo en personas con mayor vulnerabilidad.

Quiénes deben vacunarse

Los grupos de riesgo que deben recibir la vacuna antigripal son:

Personal de salud

Embarazadas y puérperas

Niños de 6 a 24 meses

Personas con enfermedades crónicas

Mayores de 65 años

También se incluye a pacientes con patologías como diabetes, enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias y personas trasplantadas.

Medidas de prevención complementarias

Además de la vacunación, se recomienda:

Uso de barbijo ante síntomas respiratorios

ante síntomas respiratorios Ventilación de ambientes

de ambientes Lavado frecuente de manos

de manos Evitar el contacto con personas de riesgo

Dónde vacunarse en Corrientes

Las dosis están disponibles en vacunatorios de toda la provincia, tanto en Capital como en el interior.

En la ciudad de Corrientes, los principales puntos son:

Estación Saludable Plaza Cabral

Hospital de Campaña Escuela Hogar

Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en distintos barrios

La atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18, con jornadas especiales los viernes por la noche en Plaza Cabral.

Vacunación en todas las etapas de la vida

El calendario incluye dosis obligatorias desde el nacimiento hasta la adolescencia, con vacunas clave como Hepatitis B, BCG, Triple Viral, Antigripal, entre otras.

Además, desde 2026, la segunda dosis de la vacuna triple viral se aplicará a los 18 meses para reforzar la protección.