Colapinto terminó octavo en el GP de Miami

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) redondeó una de las mejores actuaciones de su carrera al terminar octavo en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 para sumar cuatro puntos en el campeonato.

El triunfo quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el podio lo completaron el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, ambos de McLaren.

El pilarense se llevó cuatro puntos de Estados Unidos ante la mirada de Lionel Messi, que se hizo presente para seguir la carrera. En la segunda fecha en China también había logrado cosechar unidades, aunque esa vez solo tuvo un punto por haber finalizado décimo.

Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvo que abandonar en la sexta vuelta después de que un toque de Liam Lawson (RB) hiciera que su auto diera varias vueltas y terminara volcado. Aunque la jornada se vio amenazada por un pronóstico de lluvia que hizo incluso adelantar tres horas la largada por las tormentas fuertes que se esperaban, finalmente no cayó una sola gota sobre la pista a lo largo de las 57 vueltas.

La largada tuvo todos los condimentos, porque Antonelli, que había hecho la pole el sábado, no arrancó bien y perdió rápidamente la posición ante Charles Leclerc (Ferrari). Más atrás, Max Verstappen (Red Bull) terminó haciendo trompos que complicaron a todos y pudo aprovechar Colapinto, que si bien no largó de la mejor manera, pudo posicionarse séptimo.

Además de Gasly, en la sexta vuelta otro que tuvo que abandonar fue Lawson, por el incidente con el hombre de Alpine, e Isack Hadjar, que cerró un fin de semana para el olvido. El francés, que largó desde el pit lane por una sanción que recibió ayer, perdió el control de su auto y se estrelló contra la contención, lo que lo obligó a retirarse con mucha bronca por el error que cometió.

El cierre del Gran Premio fue vibrante. Charles Leclerc parecía encaminarse al último lugar del podio pero en el arranque de la última vuelta, lo pasó Piastri. En su afán por recuperar el lugar, el monegasco perdió el control del auto, hizo un trompo y destrozó su alerón delantero, que le impidió cerrar entero la carrera. Así fue como Russell y Verstappen lo terminaron superando y condenando al sexto lugar.