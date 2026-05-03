Boca Unidos empató en Resistencia y sigue sin ganar como visitante

En el marco de la séptima fecha de la Zona 2, Boca Unidos empató frente a Sarmiento de Resistencia, sumó su tercera fecha sin derrotas pero sigue sin ganar como visitante (jugó tres partidos) en la temporada 2026 del Torneo Federal A de fútbol. Para el Decano fue su sexto empate en siete presentaciones.

El encuentro que se jugó este domingo en el estadio Centenario de Sarmiento terminó 1 a 1. El gol correntino llegó a los 8 minutos del complemento por intermedio de Lautaro Mendoza, mientras que a los 35 empató Carlos Villalba para el local.

La primera etapa fue con mucha lucha en la mitad de la cancha y pocas llegadas a los arcos. Lucio Velazco fue el jugador más importante que tuvo Boca Unidos y el que tuvo la única oportunidad para abrir el marcador. En el elenco chaqueño, la respuesta llegó en los pies de Emiliano Bogado.

La apertura del marcador llegó a los 8 minutos del segundo tiempo. Tiago Villanueva colocó un pase a la espaldas de los marcadores centrales de Sarmiento, Lautaro Mendoza le ganó en velocidad a los defensores y definió ante la salida de Diego González para adelantar a Boca Unidos 1 a 0.

Con la ventaja, el equipo correntino retrocedió, cedió terreno al rival y Sarmiento comenzó a inquietar sobre el arco de Federico Quijano. La paridad llegó a los 35 minutos con un cabezazo de Hernán González.

En la siguiente fecha (octava) Boca Unidos será local de Sol de América de Formosa, mientras que en el cierre de la primera rueda visitará a Juventud Antoniana de Salta.