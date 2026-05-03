Zárate logró su `primer título como profesional

El tenista correntino Carlos María Zárate consiguió su primer título en el circuito profesional de tenis. Este domingo se adjudicó el M25 de Luján, Buenos Aires, al superar en la final a Lucio Ratti por un doble 6-2.

Con 21 años y en su primera final dentro del circuito, "Cali" Zárate fue contundente para vencer al bonaerense número 468 de mundo en sets corridos en 1 hora y 2 minutos de juego en la final del certamen que formó parte del Tour ITF y que se jugó sobre polvo de ladrillo.

Zárate (528º en el ránking de la ATP) cerró de gran manera la semana y consiguió festejar en Luján su primer certamen como profesional.

El correntino debutó en el M25 de Luján con un triunfo sobre Juan Ignacio Gallego por 6-1 y 6-4; en octavos de final venció a Tomás Martínez por 6-1, 6-4 y 3-6; en cuartos de final hizo lo propio con Luciano Ambroggi por 6-2 y 6-3 y en la semifinal superó le ganó al boliviano Murkel Dellien por 6-1, 2-6 y 6-3.

La final en Luján significó el cuarto duelo entre Zárate y Ratti dentro del circuito profesional de tenis. El historial favorece al correntino ya que además de la victoria de este domingo, se había impuesto en dos de los tres partidos disputados previamente.

La agenda deportiva de "Cali" indica que será parte del M25 de Villa María, Córdoba, que dará inicio este lunes.