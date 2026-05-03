Trump anunció que liberará los buques retenidos en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los buques retenidos en el estrecho de Ormuz -pertenecientes a países que no están involucrados en la guerra- serán desviados para que continúen sus actividades.

"Países de todo el mundo, casi ninguno involucrado en el conflicto de Medio Oriente que se desarrolla de forma tan visible y violenta, solicitaron a Estados Unidos ayuda para liberar sus buques, retenidos en el estrecho de Ormuz por un asunto que les es completamente ajeno. Son meros espectadores neutrales e inocentes. Por el bien de Irán, Medio Oriente y Estados Unidos, les hemos asegurado a estos países que guiaremos sus buques fuera de estas vías marítimas restringidas para que puedan continuar con sus actividades con libertad", sostuvo el mandatario en un posteo de Truth Social.

En ese sentido, detalló: "Se trata de buques procedentes de regiones del mundo que no tienen ninguna relación con los acontecimientos actuales en Medio Oriente. He instruido a mis representantes para que les informen que haremos todo lo posible para que sus buques y tripulaciones salgan del estrecho de forma segura. En todos los casos, manifestaron que no regresarán hasta que la zona sea segura para la navegación". Trump bautizó a esta medida "Proyecto Libertad" y confirmó que se llevará adelante desde la mañana del lunes.

Asimismo, el líder republicano aseguró: "Soy plenamente consciente de que mis representantes están manteniendo conversaciones muy positivas con Irán, y que estas conversaciones podrían tener un resultado muy positivo para todos. El traslado de los barcos tiene como único objetivo liberar a personas, empresas y países que no han cometido ningún delito; son víctimas de las circunstancias. Se trata de un gesto humanitario por parte de Estados Unidos, los países de Medio Oriente y, en particular, Irán".

"Muchos de estos barcos tienen escasez de alimentos y de todo lo necesario para que sus numerosas tripulaciones puedan permanecer a bordo en condiciones sanitarias adecuadas. Creo que esto contribuiría en gran medida a demostrar la buena voluntad de todos aquellos que han luchado con tanto ahínco durante los últimos meses. Si se interfiere de alguna manera en este proceso humanitario, lamentablemente, dicha interferencia tendrá que ser tratada con firmeza. ¡Gracias por su atención a este asunto!", cerró.

TN