Qué comparsas correntinas ganaron en el Encuentro Internacional de Batucadas

Las comparsas correntinas Ara Berá, Copacabana y la agrupación Imperio Bahiano se quedaron con los principales puestos del XVII Encuentro Internacional de Batucadas, Baterías y Pasistas, realizado en la ciudad entrerriana de Gualeguay (Galarza).

El evento, que se llevó a cabo del 30 de abril al 2 de mayo en la ciudad de Gualeguay (Galarza), reunió a más de 80 delegaciones de todo el país y Brasil, con un nivel competitivo destacado e incluso con el objetivo de romper un récord Guinness con miles de rítmistas en escena.

Podio con fuerte presencia correntina

Con un nivel que marcó la diferencia, las comparsas y agrupaciones de Corrientes dominaron la competencia:

1° puesto: Universidad del Sonido – Comparsa Ara Berá

Universidad del Sonido – Comparsa Ara Berá 2° puesto (compartido): Imperio Bahiano (Corrientes) y Batería TNT – Comparsa Emperatriz (Concordia, Entre Ríos)

Imperio Bahiano (Corrientes) y Batería TNT – Comparsa Emperatriz (Concordia, Entre Ríos) 3° puesto: Legendaria – Comparsa Copacabana

También se destacaron las pasistas

El talento correntino también brilló en la categoría pasista femenino, donde dos representantes lograron subirse al podio: