¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

lluvias en Corrientes templado Universidad Cuenca del Plata
lluvias en Corrientes templado Universidad Cuenca del Plata
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Podio correntino

Qué comparsas correntinas ganaron en el Encuentro Internacional de Batucadas

Ara Berá, Copacabana e Imperio Bahiano se destacaron en Entre Ríos y posicionaron a Corrientes en lo más alto del certamen.

Por El Litoral

Domingo, 03 de mayo de 2026 a las 15:43

Las comparsas correntinas Ara Berá, Copacabana y la agrupación Imperio Bahiano  se quedaron con los principales puestos del XVII Encuentro Internacional de Batucadas, Baterías y Pasistas, realizado en la ciudad entrerriana de Gualeguay (Galarza).

El evento, que se llevó a cabo del 30 de abril al 2 de mayo en la ciudad de Gualeguay (Galarza), reunió a más de 80 delegaciones de todo el país y Brasil, con un nivel competitivo destacado e incluso con el objetivo de romper un récord Guinness con miles de rítmistas en escena.

Podio con fuerte presencia correntina

Con un nivel que marcó la diferencia, las comparsas y agrupaciones de Corrientes dominaron la competencia:

  • 1° puesto: Universidad del Sonido – Comparsa Ara Berá
  • 2° puesto (compartido): Imperio Bahiano (Corrientes) y Batería TNT – Comparsa Emperatriz (Concordia, Entre Ríos)
  • 3° puesto: Legendaria – Comparsa Copacabana

También se destacaron las pasistas

El talento correntino también brilló en la categoría pasista femenino, donde dos representantes lograron subirse al podio:

  • 2° puesto: Antonella Lemos
  • 3° puesto: Maia Soria
PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD