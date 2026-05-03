Empedrado sufrió pero clasificó a los cuartos de final

Desde la tanda de los penales, Empedrado logró superar a Calle Poí de Saladas y se instaló en los cuartos de final del Torneo Provincial de Clubes de fútbol 2026.

En cancha de Huracán Corrientes, este domingo en al revancha de la serie de octavos de final, Calle Poí se impuso 2 a 1, el mismo marcador con el que Empedrado se impuso en Saladas. El pasaje a la siguiente instancia se definió con los tiros penales y allí se impuso el equipo capitalino 8 a 7.

La definición del partido fue dramática. Santiago Brítez adelantó a Calle Poí, mientras que Milton Montenegro, a los 48 minutos del complemento estableció el 2 a 0 que le daba la clasificación al conjunto saladeño. Sin embargo, seis minutos más tarde, y de tiro penal, Guillermo Barreto decretó el descuento y le permitió a Empedrado igualar la eliminatoria en 3.

En la tanda de los penales, la serie de 5 quedó empatada con 100% de efectividad, aunque el remate de Darío Ramírez se repitió porque Aranda se había adelantado cuando detuvo el primer envío.

En la serie 1-1, Empedrado aprovechó su segunda oportunidad de marcar la ventaja, Braian Aranda contuvo un penal y se impuso 8 a 7 para instalarse entre los ocho mejores del certamen.