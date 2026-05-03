Fechas confirmadas para los cruces entre Regatas y Ferro

Tras cerrarse las primeras tres series de reclasificación de los Playoffs de la Liga Nacional de Básquet, quedaron definidos dos cruces de cuartos de final, en donde quedó confirmado que el Club de Regatas Corrientes se medirá con Ferro Carril Oeste.

El duelo entre los correntinos y los de Caballito ya tiene fechas confirmadas para toda la serie: 8, 10, 13, 15 y 18 de mayo son los días para los juegos con la ventaja de localía para el Remero.

El viernes 8 y domingo 10 de mayo se jugará en el Fortín Rojinegro los primeros dos puntos, mientras que el tercero será en el Héctor Etchart el miércoles 13. Ya en caso de que sea necesario el cuarto, el viernes 15 habría nuevamente acción en Caballito, mientras que el lunes 18 sería el quinto juego en Corrientes, con localía Fantasma.

Vale destacar que el ganador avanzará a la semifinal donde se enfrentará al vencedor de la serie que tendrá como protagonista a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (2°) quien aún espera por rival para los cuartos de final (puede ser Obras o Independiente de Rivadavia).

La venta de entradas para los encuentros de cuartos de final en el Fortín Rojinegro ya había iniciado la semana pasada, y ahora continuarán durante esta semana de 8 a 12 y de 16 a 20 horas en el Club de Regatas. La platea cuesta $20.000 para socios y $35.000 para no socios, mientras que la popular vale $9.000 para socios y $18.000 para no socios.

