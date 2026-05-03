Meza quedó lejos del podio mundialista

El Campeonato Mundial Juvenil de levantamiento olímpico de pesas de la IWF en Ismailia, Egipto tuvo este domingo su segundo día de competencia con el dominio de China y con la participación del correntino Domingo Meza que quedó lejos del podio.

En la categoría masculina, hasta 65 kg. de peso corporal, Meza terminó en el 13º lugar con un total de 263 kg. La competencia quedó en poder del chino Liquian Wang que totalizó 302 kg, (138-164) y estableció un nuevo récord mundial. El podio lo completaron Jinping Wan de China con 297 kg. y Elsayed Elaraby de Egipto con 291 kg.

La actuación de Meza, integrante del equipo argentino en su su segunda cita mundialista, comenzó con un registro de 118 kg. en arranque, mejorando su marca por 3 kilos. Mientras que en envión realizó su único intento válido en 145 kg. El correntino luego fue por 151 kg. y cerró con 154 kg., en los dos casos se quedó en el segundo movimiento y le impidió mejorar su registro.

En los primeros dos días de competencia, China ganó todas las pruebas disputadas. La mejor argentina del domingo resultó María Paz Casadevall con un tercer puesto en la categoría hasta 58 kg. de peso corporal y registro de 206 kg. El primer lugar fue para la china Xinye Ye (220) y el segundo puesto quedó en poder de la mexicana Joselina López González (213).

Casadevall hace dos años se convirtió en la primera campeona mundial de halterofilia de Argentina al ganar el título juvenil en la categoría de 59 kg con tan solo 16 años, y el año pasado quedó tercera en la categoría Junior.