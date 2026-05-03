Incautaron 24 paquetes de marihuana y un auto en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que secuestraron 24 paquetes de marihuana y un vehículo durante un operativo realizado en la localidad correntina de San Luis del Palmar.

El hecho se registró en la noche del 2 de mayo, cuando los uniformados detectaron un automóvil Fiat Palio cuyos ocupantes, al advertir la presencia policial, descendieron rápidamente y se dieron a la fuga, dejando el rodado abandonado sobre calle Misiones.

Ante esto, los efectivos iniciaron un rastrillaje por la zona y procedieron a inspeccionar el vehículo.

En su interior, encontraron 24 paquetes rectangulares envueltos en polietileno, que contenían una sustancia vegetal compactada.

Ante esto, se dio intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, que realizó el test correspondiente, el cual arrojó resultado positivo para marihuana de máxima pureza.

El cargamento incautado alcanzó un peso total de 24,155 kilogramos, y fue secuestrado junto con el vehículo utilizado para el traslado.

Las actuaciones continúan en la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación en turno, mientras avanzan las tareas para identificar a los responsables.