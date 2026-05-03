Corrientes: triple choque en Ruta 14 dejó varios heridos y largas demoras

Un triple choque generó un importante caos vehicular este domingo por la mañana en Corrientes, donde el tránsito estuvo interrumpido durante varias horas sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del puente Aguapey, en jurisdicción de La Cruz.

El hecho se registró alrededor de las 08:30 y, según las primeras informaciones, el siniestro tuvo como protagonista a tres vehículos, dejando como saldo varias personas heridas.

Vehículos involucrados y heridos

De acuerdo a los datos recabados, uno de los rodados fue un Chevrolet Corsa II, conducido por un hombre de apellido Duarte, quien viajaba acompañado por dos mujeres de apellido Gómez. Ambas fueron trasladadas al hospital de Alvear para recibir atención médica.

Otro de los rodados fue un Volkswagen Gol, conducido por una persona de apellido Villalba, quien iba junto a dos acompañantes de apellido Niveyra, quienes fueron derivados al hospital de La Cruz.

El tercer vehículo involucrado fue un Chevrolet Agile, conducido por Fernández, que viajaba con cuatro acompañantes. Todos resultaron ilesos.

Operativo y tránsito afectado

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Gendarmería, personal de salud y bomberos, quienes desplegaron un operativo para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.

El siniestro provocó interrupciones en el tránsito durante casi cuatro horas, generando largas filas de vehículos en ambos sentidos de la ruta.

Las causas del choque quedaron bajo investigación.