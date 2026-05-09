Cuatro equipos lideran el torneo de Pretemporada

El Torneo de Pretemporada de primera división de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) disputó su sexta fecha y cuatro equipos quedaron en la cima de las posiciones, en tanto que siete equipos están separados en 1 punto.

En el partido destacado de la fecha, Hércules superó a Pingüinos 56 a 41 lo bajó de la primera ubicación. Tobías Zambón con 14 puntos fue el goleador en el ganador que además se suma a la lucha por quedar entre los cuatro primeros, mientras que Gastón Lecca con 12 se destacó en la ofensiva del equipo de la banda negra.

Por su parte, Regatas le ganó a Sportivo 86 a 68 para mantenerse como uno de los líderes del certamen donde están en juego las copas Palacio y Fabián Sosa. Matías Sanz Pierlorenzi con 14 puntos fue el máximo anotador en el Fantasma, mientras que en el "albiverde" sobresalió la figura de Agustín Bernachea con 24 tantos.

Con un primer cuarto, donde se impuso 22 a 2, San Martín triunfó con claridad sobre Don Bosco 73 a 44. En el ronjinegro se destacó en el ataque Franco Aguirre con 17 puntos, y en el conjunto colegial lo hizo Patricio Castillo con 14.

Después de un cuarto inicial desfavorable (16-18), Córdoba se recuperó en el segundo (se impuso 26 a 6), le ganó con amplitud a Malvinas 1536 Viviendas 85 a 53 y sigue como uno de los punteros. Valentino Yordan y Máximo Aranda con 14 puntos cada uno fueron los goleadores en el equipo rojo, mientras que Javier González con 15 sobresalió en el elenco de “las mil”.

En un partido equilibrado y con 26 puntos de Juan Pablo Gauna con 26, Colón sacó adelante el partido frente a El Tala, se impuso 74 a 70 y también es líder. En el elenco verde, el goleador fue Leonardo Rodríguez 24.

Mientras que Alvear, que perdió el cuarto inicial 20 a 14, se superó y le ganó como visitante a Juventus 73 a 64. En el elenco del barrio Aldana, el goleador fue José Rolnik con 20 puntos, mientras que en el granate se destacó Sergio Blanco con 17.

En tanto, que el miércoles, Hércules y Malvinas 1536 Viviendas completaron su partido pendiente de la quinta jornada con triunfo del equipo del barrio Libertad 91 a 52.

Así se ubican

Cumplidas seis fechas, las posiciones en el certamen de Pretemporada están de la siguiente manera: Colón, Córdoba, Regatas y San Martín 11 puntos, Alvear, Hércules y Pingüinos 10, El Tala 8, Don Bosco y Sportivo 7, Juventus y Malvinas 1536 Viviendas 6.

Una vez que concluya la etapa de grupo (11 fechas), los cuatro primeros equipos disputarán la Copa Palacio y los ubicados del 5º al 8º lugar jugarán la Copa Fabián Sosa.

Lo que viene

La séptima fecha del torneo que organiza la Abcc contempla un partido destacado, el clásico entre San Martín y Regatas.

Además, jugarán: Alvear vs. Colón, 1536 Viviendas vs. Juventus, El Tala vs. Sportivo, Pingüinos vs. Cór doba y Don Bosco vs. Hércules.

