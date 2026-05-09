Una escuela rural de Corrientes estuvo sin agua por meses: ¿cuándo se restablecerá?

La situación que atravesó la Escuela Rural Nº 333 “Matías Pipet”, ubicada en la zona rural de Tapebicuá, volvió a poner en discusión las condiciones en las que funcionan muchos establecimientos educativos del interior correntino. Durante meses, alumnos y docentes debieron asistir a clases sin acceso normal a agua potable, una problemática que generó preocupación y reclamos. El subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, confirmó a El Litoral que este lunes ya estará solucionado.

La denuncia tomó estado público luego de que trascendiera que la institución permanecía sin suministro de agua desde febrero, cuando volvió a dañarse la bomba que abastece al establecimiento. Según se indicó, el inconveniente ya se había presentado el año pasado y había sido solucionado de manera provisoria antes del inicio del ciclo lectivo 2026.

Mientras el problema continuaba, la comunidad educativa tuvo que buscar alternativas para sostener el funcionamiento diario de la escuela. Los docentes llevaban agua en bidones y algunas estancias de la zona colaboraban acercando provisiones para los estudiantes y el personal.

Proyecto en diputados

“¿Puede entender que una escuela pública no tenga agua?”, cuestionó la diputada provincial Adriana Vidal Domínguez al presentar un proyecto de resolución en la Legislatura correntina para exigir una solución urgente y definitiva.

La legisladora sostuvo que el caso de la Escuela Nº 333 “es apenas la punta del iceberg” de una realidad que atraviesan distintos establecimientos rurales de la provincia. En los fundamentos del expediente, remarcó que la falta de agua potable pone en riesgo la salud y el bienestar de toda la comunidad educativa.

El expediente Nº 19928 ingresó el pasado 4 de mayo a la Honorable Cámara de Diputados de Corrientes. Allí se solicita al Ministerio de Educación que arbitre “medidas urgentes” para restablecer el servicio de agua en la institución. Además, se advirtió que no solo la bomba estaba dañada, sino también parte de las cañerías, que presentaban pérdidas y conexiones en mal estado.

Ante esta situación, El Litoral, consultó con el subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, quién confirmó que ya se encuentran trabajando para solucionar el problema. “Se está cambiando la bomba. Eso es todo el problema. El lunes ya debería estar”.

La noticia lleva algo de alivio a las familias y docentes que desde hace meses enfrentaban complicaciones básicas para garantizar el dictado de clases. La expectativa ahora está puesta en que los trabajos finalicen en las próximas horas y que la provisión de agua quede restablecida de manera definitiva.