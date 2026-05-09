Caso del niño “N”: trasladaron a Josías Santos Regis a la Unidad Penal Nº6

El brasilero Josías Santos Regis fue trasladado este sábado a la Unidad Penal Nº6 de San Cayetano, en el marco de la causa por el secuestro de su hijo. El acusado permanecerá detenido hasta el inicio del juicio oral.

Prisión preventiva hasta el juicio

La decisión fue dispuesta por el Juzgado de Garantías de Esquina, tras un pedido presentado por la fiscalía durante la audiencia de coerción. Hasta ahora, el hombre permanecía detenido en la Comisaría Segunda de esa ciudad.

De acuerdo con lo resuelto por el juez Jorge Gustavo Vallejos, el imputado seguirá bajo prisión preventiva. Está acusado por los delitos de “homicidio agravado en grado de tentativa y supresión de menores en concurso real”.

El caso

La investigación comenzó el domingo por la noche en Esquina, luego de que Santos Regis se llevara a su hijo de 6 años de una vivienda del barrio Manzini. Antes de escapar, también le disparó a un hombre y, por ello, se lo imputó por tentativa de homicidio.

El niño fue encontrado el martes por la mañana en el paraje Duraznillo, ubicado a unos 40 kilómetros de Goya, donde el acusado finalmente fue detenido.