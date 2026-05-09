Investigador correntino aportó conocimientos sobre forrajes a una obra científica global

El trabajo científico que se desarrolla en el nordeste argentino volvió a tener reconocimiento internacional. El investigador Carlos Acuña, especialista en forrajes de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y del Conicet, fue convocado para participar en la redacción de uno de los libros más importantes del mundo sobre pastizales y producción forrajera. Se trata del Routledge handbook of grasslands (Manual Routledge de Pastizales), una publicación de referencia internacional editada por Taylor & Francis Group que reúne investigaciones y debates actuales sobre ecología, conservación, manejo y aprovechamiento de pastizales en distintos puntos del planeta.

Libro utilizado en todo el mundo

El aporte del investigador correntino estuvo enfocado en un tema estratégico para la producción agropecuaria: el mejoramiento genético de gramíneas utilizadas como forraje en regiones tropicales y subtropicales. Acuña participó específicamente en el capítulo titulado “La pastura perfecta. Diseño de pastos para rendimiento, calidad y captura de carbono”.

La revista científica en la que participó Carlos Acuña.

En ese trabajo, el especialista explicó cómo el desarrollo y mejoramiento de ciertas especies de pastos puede aumentar la productividad ganadera, mejorar la calidad del alimento para el ganado y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado ambiental mediante la captura de carbono.

El capítulo también aborda cómo determinadas gramíneas pueden adaptarse mejor a contextos climáticos complejos, como zonas con escasez de agua o áreas inundables. Según se detalla en la publicación, estos avances permiten transformar regiones tradicionalmente poco productivas en sistemas más eficientes y sostenibles.

Además del uso agropecuario, la investigación también incluye aplicaciones en espacios recreativos, como céspedes deportivos o urbanos, donde se buscan variedades con mayor resistencia al tránsito, mejor densidad y color más uniforme.

La participación de Acuña no fue casual. Desde hace años, el investigador lidera el grupo “Genética y Mejoramiento de Forrajeras” en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne y el Instituto de Botánica del Nordeste (Ibone). Sus trabajos en colaboración con especialistas de Nueva Zelanda fueron los que abrieron la puerta para sumarse al manual internacional.

En la publicación trabajó junto a investigadores de prestigio mundial como John R. Caradus, Alan V. Stewart y Charles Brummer, de Estados Unidos.

“El aporte desde nuestra región era importante porque la mayoría de los estudios globales se enfocan en pasturas de clima templado. Nosotros pudimos sumar conocimientos sobre especies tropicales y subtropicales, que tienen un enorme potencial productivo”, explicó Acuña en diálogo con Unne Medios.

El investigador remarcó además que la invitación representa un reconocimiento al trabajo científico que se desarrolla desde la universidad pública y el sistema científico nacional. “Muchas veces la investigación se vuelve difícil y no siempre es reconocida en forma debida”, cerró.

Con información de Unne Medios.