Krujoski hizo la pole y subió al podio en la primera final en Termas

El Turismo Carretera 2000 comenzó a vivir en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero su cuarta fecha del campeonato 2026. El correntino Humberto Krujoski logró el mejor tiempo en la clasificación y en la primera final del fin de semana terminó tercero, pese a que en pista había llegado segundo a la bandera a cuadros.

El piloto del ACRA Ambrogio Racing comenzó muy firme la jornada sabatina en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo. Su Renault Fluence Nº119 anduvo muy firme en las dos tandas de entrenamientos y luego ratificó su buen andar con el primer puesto en la clasificación.

En la final sabatina, a 7 vueltas, por el sistema de recargo que tiene la categoría, Krujoski largó desde la tercera ubicación. En los primeros giros, el correntino soportó el asedio de Luis José Di Palma y del puntero del certamen Bernando Llaver.

Con el correr de la carrera, el correntino logró regularidad, superó a su compañero de equipo Facundo Ardusso y fue en busca del líder Mario Valle.

Sobre el final, Krujoski y Ardusso tuvieron un toque cuando el correntino fefendió su ubicación y su compañero de equipo se quedó sin pista. Esta acción fue sancionada por los comisarios deportivos y sancionó a Humberto.

Valle se quedó con la victoria en la primera final del Turismo Carretera 2000 disputada este sábado en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”. El piloto del Coiro Competición logró su primer triunfo dentro de la categoría tras imponerse con el Honda Civic.

El chubutense había clasificado segundo, pero largó desde la pole position gracias al sistema de recargos reglamentarios que afecta a los ocho primeros del campeonato. Desde allí, dominó la competencia de principio a fin y aprovechó la intensa pelea que se desarrolló detrás suyo para consolidar una victoria sin sobresaltos.

En la pista, Krujoski habí asido segundo y Ardusso tercero pero con la sanción sobre el correntino, invirtieron el orden final de los pilotos de Renault.

La segunda final de la cuarta fecha será este domingo y se largará a las 12.15. Krujoski largará desde la tercera ubicación