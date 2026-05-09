Pese a demoras por mal tiempo, la Virgen de Itatí regresa de Luján a Corrientes

La imagen réplica de Virgen de Itatí ya emprendió su regreso hacia la provincia de Corrientes luego de protagonizar una histórica participación en las fiestas patronales de Basílica de Luján, uno de los centros religiosos más importantes del país. La partida estaba prevista para horas más tempranas de este sábado, pero las condiciones climáticas obligaron a retrasar el cronograma.

Según lo previsto por los organizadores, la imagen arribará nuevamente a Itatí este domingo minutos antes de las 9, donde será recibida por fieles y miembros de la comunidad religiosa local tras varios días de peregrinación y celebraciones.

La presencia de la conocida “Tierna Madre” en Luján fue considerada un acontecimiento histórico para la fe católica argentina. La imagen peregrina viajó más de 1.000 kilómetros especialmente para acompañar los festejos patronales de la Virgen de Luján, celebrados el pasado 8 de mayo en el templo mayor bonaerense.

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El jueves último, la llegada de la réplica correntina a la basílica generó un fuerte momento de emoción entre los fieles. La imagen fue recibida formalmente por el rector del santuario y escoltada por peregrinos correntinos que completaron una travesía de aproximadamente mil kilómetros desde Itatí hasta Luján.

El ingreso al templo se realizó en medio de oraciones, cánticos y muestras de devoción. Decenas de fieles aguardaron durante horas la llegada de la patrona del Nordeste Argentino, en un gesto que simbolizó la unión espiritual entre dos de las advocaciones marianas más importantes del país.

Inicio del viaje

La peregrinación había comenzado el pasado 5 de mayo, cuando la réplica partió desde el santuario de Itatí rumbo a la provincia de Buenos Aires. Antes de llegar a Luján, realizó una parada en Resistencia, donde fue recibida en la parroquia San Antonio de Padua por la comunidad chaqueña.

El viaje fue acompañado por representantes religiosos, peregrinos y custodios de la imagen, encabezados por el rector del santuario, Claudio Muñoz, y Tunino Medina, encargado de la custodia de la réplica durante el recorrido.

La participación de la Virgen de Itatí en las celebraciones de Luján dejó una de las postales religiosas más emotivas de los últimos años, reforzando los lazos de fe entre distintas regiones del país y convocando a miles de creyentes que siguieron el recorrido de la imagen durante toda la semana.