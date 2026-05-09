Corrientes: 220 estudiantes participaron de la capacitación del programa "Escuchá Pué"

Más de 220 estudiantes de distintos puntos de Corrientes participaron este sábado de una capacitación para coordinadores voluntarios del programa provincial “Escuchá Pué”. La actividad fue impulsada por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Políticas Socioeducativas.

Presencia virtual

La jornada presencial se desarrolló en la Escuela Nº 3 “Del Centenario” de la capital correntina, donde asistieron 120 alumnos pertenecientes a más de diez instituciones educativas.

En simultáneo, otros 100 estudiantes del interior provincial se conectaron de manera virtual mediante Zoom. Los participantes representaron a más de 20 localidades correntinas.

Formación y acompañamiento

Durante el encuentro, los jóvenes compartieron experiencias y reflexionaron sobre la importancia de la escucha y el acompañamiento dentro de las escuelas. Además, recibieron herramientas para desempeñarse como referentes en sus comunidades educativas.

Desde la organización destacaron el crecimiento del programa “Escuchá Pué”, orientado a fortalecer vínculos positivos y promover la participación estudiantil en distintos ámbitos escolares.

La iniciativa busca consolidar espacios donde los jóvenes puedan involucrarse activamente y acompañar a otros estudiantes dentro de las instituciones educativas.