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Se conformó un comité de crisis para la evacuación del argentino a bordo del crucero con hantavirus

El pasajero se encuentra en buen estado de salud y no presenta síntomas compatibles con la enfermedad.

Por El Litoral

Sabado, 09 de mayo de 2026 a las 16:42

La Cancillería nacional confirmó la conformación de un comité de crisis para monitorear la situación del único ciudadano argentino que permanece a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.

El operativo incluye la participación de la embajada argentina en España, el consulado en Tenerife y la representación diplomática en Países Bajos. De acuerdo con el parte oficial, el pasajero se encuentra en buen estado de salud y no presenta síntomas compatibles con la enfermedad.

Las autoridades nacionales indicaron además que se analizaron distintas alternativas para concretar el desembarco y el aislamiento preventivo. Por esto, se acordó con los funcionarios neerlandeses que el argentino será trasladado junto a otras personas en un vuelo sanitario organizado por Países Bajos.

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