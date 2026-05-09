Se conformó un comité de crisis para la evacuación del argentino a bordo del crucero con hantavirus

La Cancillería nacional confirmó la conformación de un comité de crisis para monitorear la situación del único ciudadano argentino que permanece a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.

El operativo incluye la participación de la embajada argentina en España, el consulado en Tenerife y la representación diplomática en Países Bajos. De acuerdo con el parte oficial, el pasajero se encuentra en buen estado de salud y no presenta síntomas compatibles con la enfermedad.

Las autoridades nacionales indicaron además que se analizaron distintas alternativas para concretar el desembarco y el aislamiento preventivo. Por esto, se acordó con los funcionarios neerlandeses que el argentino será trasladado junto a otras personas en un vuelo sanitario organizado por Países Bajos.