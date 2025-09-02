Nueva ruta aérea entre Iguazú y Lima

Flybondi confirmó que en diciembre de 2025 comenzará a operar una nueva ruta internacional que conectará Puerto Iguazú con Lima. Con este lanzamiento, la compañía amplía su red de destinos y suma a Perú como el tercer país de Latinoamérica donde ofrece conectividad, junto con Brasil y Paraguay.

La ruta Iguazú–Lima contará con cuatro frecuencias semanales, los días lunes, miércoles, viernes y domingo. Los pasajes estarán disponibles desde la próxima semana a través del sitio web oficial de la compañía, manteniendo la política de precios accesibles que caracteriza a la aerolínea.

El anuncio fue realizado por el CEO de Flybondi, Mauricio Sana, quien destacó la relevancia de la nueva operación para la compañía y para el turismo de la región. “Para Flybondi es un orgullo anunciar nuestra primera ruta a Perú, conectando Iguazú con Lima. Esta nueva conexión amplía nuestra red y refuerza el vínculo entre dos países con lazos históricos, culturales y turísticos muy sólidos”, afirmó.

Sana también agradeció el acompañamiento del gobierno de Misiones en la concreción de la iniciativa: “Lanzar un vuelo internacional siempre implica un gran trabajo conjunto, y por eso agradecemos al gobierno provincial por su apoyo en este nuevo desafío”.

La apertura de la ruta entre Iguazú y Lima representa un paso estratégico en el fortalecimiento de la conectividad aérea regional. El flujo de pasajeros previsto tendrá un impacto positivo en diversos sectores vinculados al turismo, como hotelería, gastronomía, transporte y comercio local. “Cada avión que arriba representa más turismo, más empleo y más desarrollo económico para Misiones y toda la región”, subrayaron desde la compañía.

El destino elegido tiene además un componente simbólico. Puerto Iguazú, puerta de entrada a las Cataratas del Iguazú, es uno de los principales atractivos turísticos de la Argentina y recibe cada año a miles de visitantes nacionales e internacionales. Con esta nueva conexión directa hacia Lima, se espera atraer un mayor volumen de turistas provenientes del mercado peruano y, al mismo tiempo, facilitar la llegada de viajeros argentinos hacia uno de los centros culturales, históricos y gastronómicos más importantes de Latinoamérica.

