†

ALICIA DORILA PUCCIARIELLO DE CANEVARO

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2025. Tus hijos: Luis Alberto y Marta, Alicia Cecilia, María Susana y Fernando, José Eduardo; tus nietos y bisnietos participan con profundo dolor tu fallecimiento. Tus enseñanzas y tu querida memoria estarán siempre con nosotros. "Dios mío, Señor de la Historia y dueño del ayer y del mañana, sin preguntarnos, la llevaste contigo a la Morada Santa, y nosotros cerramos nuestros ojos, bajamos la frente y simplemente te decimos: está bien. Sea.