Fallecimientos

Por El Litoral

Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 00:00

Falleció el 29/10/25. La Cátedra “B” de Derecho de los Contratos y Cátedra “B” de Derecho de Daños, su Profesor titular Dr. Ricardo S. Danuzzo y demás integrantes de los equipos de cátedras, participan con pesar el fallecimiento de la madre del Profesor Héctor Escalante, acompañan a él y su familia, en este en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria. 

Falleció el 29/10/25. Ricardo S. Danuzzo participa con pesar el fallecimiento de la madre del Profesor Héctor Escalante, acompaña a él y a su familia, en este en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

