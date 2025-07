Fátima Florez olvidó a Javier Milei: reveló que está conociendo a alguien

Después de su separación con Javier Milei, Fátima Florez se enfocó en su trabajo, aunque en las últimas horas reveló que volvió a apostar al amor y que está empezando una relación, pero no quiso dar muchos detalles. Actualmente la humorista está trabajando en Las Vegas y habló con Marcelo Polino en "Polino Auténtico" y contó quién es su nueva pareja.

"¿Hay tiempo para la diversión, para un festejante?", le preguntó el periodista. "Hay algunos candidatos dando vueltas, pero todavía no he tenido tiempo. No sé si estoy preparada porque soy medio a la antigua. Para mí las cosas tienen su tiempo. Puede estar cerca la noticia, pero esta vez no voy a contar nada", respondió Fátima, confirmando que está teniendo un romance.

Acto seguido, Polino quiso saber el rubro del hombre en cuestión, la humorista se sinceró: "Rubro espectáculos. Es de atrás del escenario, de arriba del escenario basta. Dos que se maquillan me parece que no, es un montón".

"No te vayas a casar en Las Vegas, que tenemos que hacer la temporada de verano", le dijo Marcelo en broma. "Y qué se yo, viste cómo es el amor que a veces viene una mariposita y te cambia la vida en un día. No sé si estoy enamorada pero estoy como distinta. Las Vegas me trajo nuevos aires que no sé qué puede pasar. No sé si rotular como enamorada pero por lo menos estoy contenta", concluyó Fátima Florez.

Cómo fue la relación de Fátima Florez y Javier Milei

Después de ocho meses juntos, en abril de este año, Javier Milei hizo un comunicado para comunicar su separación de Fátima Florez. Si bien se sabía que la relación tenía fecha de vencimiento, se especulaba con que el romance dure un tiempo más. En ese momento, en una entrevista que dio a El corresponsal, el ciclo de Nelson Castro en TN, la humorista habló de la relación y terminó llorando.

“Por esas cosas de la vida me tocó estar enamorada de una persona que le tocó ser presidente. Me enamoré y a esa persona le tocó por elección de la gente, de un 55% del público (sic) ser presidente. Podría haber sido un empresario o un futbolista”, señaló.

“Uno se enamorada de la persona. Soy un ser humano que no tengo por qué reprimir mis sentimientos. Para mí lo que manda es el corazón”, resaltó.

Además, la humorista se había referido a la polémica versión de que existía un contrato en su relación. “He leído eso pero no han sido muchos, más que uno o dos revoltosos. La gente no sintió para nada eso. Hubo gente que lo expresó y me dio no sé si risa, pero me pareció que era raro. Cuando uno se expone, se enfrenta a estas cosas. Igual el que conoce a Fátima sabe que eso... No”, afirmó.

“Las personas que nos vieron juntos saben que eso no fue posible. Fue una relación muy linda, sincera, genuina y de muchísima conexión. No cabe la menor duda”, sostuvo.

FUENTE: minutouno.com