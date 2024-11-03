¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés Día del Niño Incendio en Corrientes
Espectáculos

Moritán reveló a qué se va a dedicar tras alejarse de la política y de Pampita

El exmarido de la modelo habló con la prensa sobre su presente y su futuro luego del escándalo.
 

Por El Litoral

Domingo, 03 de noviembre de 2024 a las 16:39

Roberto García Moritán habló con Socios del Espectáculo luego de ser dado de alta por la clínica de rehabilitación en la que se internó y reveló a qué se va a dedicar ahora que está alejado de la política y de Pampita.

“Ya no estoy en la política, estoy ahora armando mi vida otra vez, estoy pensando en alternativas en el sector privado. No vuelvo a la gastronomía, ya cumplió su ciclo, fue una muy linda etapa de mi vida, pero ya está”, expresó.

“¿Y a qué te vas a dedicar?”, le preguntó entonces el cronista y él contestó: “Tengo muchas ofertas, por suerte. Acordate que soy economista, tengo posgrado, maestría en finanzas, una trayectoria en muchas empresas”.

QUÉ DIJO ROBERTO GARCÍA MORITÁN SOBRE LOS RUMORES CON MARCELA PAGANO COMO TERCERA EN DISCORDIA

Roberto García Moritán aclaró al programa de Pallares y Lussich si los rumores con Marcela Pagano complicaron su relación con Pampita: “Fue un daño muy intenso. Lo hicieron con mucha maldad”.

“Fue demasiado y yo creo que estas cosas afectan a todas las familias”, agregó indignado y sobre cómo está su diálogo con Carolina, dijo: “Tenemos un diálogo perfecto por Ana”.

Ciudad Magazine

