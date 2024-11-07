¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Gustavo Valdés Club de Regatas Corrientes Club de Regatas Corrientes
Gustavo Valdés Club de Regatas Corrientes Club de Regatas Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
NO SUELTA

El nostálgico mensaje de Icardi tras la confirmación del romance de Wanda Nara con L-Gante

El futbolista y la conductora ya empezaron con los trámites de divorcio luego de todo el escándalo que se generó con sus idas y vueltas. Los detalles en la nota.

Por El Litoral

Jueves, 07 de noviembre de 2024 a las 10:55

Wanda Nara y L-Gante dieron rienda suelta a su romance y se muestran cada vez más juntos y felices. Ante este contexto, Mauro Icardi a través de sus redes sociales tuvo un guiño hacia el pasado y sorprendió a todos.

"Memories from África", escribió el deportista en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con fotos de su último viaje romántico que había compartido junto a su exmujer y madre de sus dos hijas, Francesca e Isabella.

Es importante resaltar que el famoso hotel de las jirafas en Kenia era el sueño de Wanda, y fue el destino elegido por la pareja para intentar recomponer su relación, después de la traición de Mauro Icardi con la China Suárez.

El Giraffe Manor, ubicado en el corazón de Kenia, África, es un exclusivo hotel que cuenta con tan solo 10 habitaciones, lo que lo convierte en un lugar de auténtica intimidad y lujo. Esta antigua mansión, construida en 1930, mantuvo su encanto original con detalles arquitectónicos que evocan épocas pasadas, ofreciendo una atmósfera única y acogedora.

Uno de los principales atractivos de este establecimiento es la oportunidad de tener una conexión directa con las jirafas, que son las verdaderas protagonistas del lugar. Los huéspedes tienen la posibilidad de interactuar con ellas, ya que las jirafas, conocidas por su curiosidad, asoman sus largas cabezas por las ventanas de las habitaciones, creando una experiencia inolvidable. Este destino se ha convertido en un lugar emblemático para aquellos que buscan una experiencia de lujo en plena armonía con la vida silvestre de África.

FUENTE: minutouno.com

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD