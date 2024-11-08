Un ex Gran Hermano mandó al frente a la China Suárez y Marcos Ginocchio: "Tengo códigos"

La gran incógnita entre los fanáticos de Gran Hermano es si verdaderamente Marcos Ginocchio fue algo más que un amigo para Eugenia 'China' Suárez. Ambos aseguran tener un vínculo de amistad, pero algunos testigos y situaciones demuestran lo contrario.

Si bien se sabe que, actualmente, la actriz está soltera, muchos aseguran que tuvo un apasionado romance con el ganador de la última edición del reality de Telefe, después de algunas ocasiones en las que fueron vistos juntos. Lo cierto es que han sabido esconderse bien y no existían pruebas de que hayan sido "algo más" hasta hoy, cuando Alexis 'Conejo' Quiroga visitó el canal de streaming Bondi y acabó con el misterio.

Al aire de "El ejército de la mañana", el ex GH lanzó una contundente frase que no pasó inadvertida para los conductores del ciclo Pepe Ochoa y Fede Bongiorno, ambos panelistas de LAM. El primero de ellos lo puso en un apriete y, al responder, el Conejo metió la pata: "La China te viene a hacer de amigo, ¿no le pegarías 45 tiros para bajartela?", preguntó Pepe, en referencia a Marcos.

A lo que Quiroga respondió categórico: "Tengo códigos", dejando en evidencia al revelar que no se involucraría con una chica que ya estuvo con Ginocchio. "¿Vos tenés códigos con quién? ¿Con Marcos? Listo, ya está, lo acaba de blanquear", dijo Fede, mientras el ex Gran Hermano se reía nervioso y sin saber cómo salir airoso del incómodo momento.

"No, no, es un chiste que hice", dijo Quiroga, pero sus palabras fueron en vano, dada la frescura y espontaneidad con la que se pronunció anteriormente sobre lo que ha sido siempre un secreto a voces: la China Suárez y Marcos Ginocchio mantuvieron un romance.

De igual modo, cabe destacar que la actriz ahora se encuentra en un momento de plena dedicación a sus hijos y a su carrera, luego de asegurar en redes sociales que sólo volverá a estar de novia cuando encuentre un hombre que "no mienta" y la haga feliz.

FUENTE: minutouno.com