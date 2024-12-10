Florencia de la V se despidió de Intrusos con un duro discurso: "No lo merecíamos"

Según trascendió en los últimos días, Florencia de la V no continuaría al frente de Intrusos el próximo año en América TV. La información fue divulgada inicialmente por Tomás Dente en su cuenta de X, donde señaló que tanto la conductora como algunos panelistas serían desvinculados del emblemático ciclo de espectáculos.

Además, Dente adelantó quiénes asumirían la conducción: “Con el regreso de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, cambiaría el mapa de las tardes en América TV”. Al parecer, la decisión no fue por nada específico en contra de Florencia de la V, sino por la nueva dirección de América: "No creo que sea algo personal contra Florencia", comentó Dente. "Simplemente, la nueva dirección de América tenía otros planes para ese espacio. El medio funciona así”.

En tanto, luego de tantas especulaciones, oficialmente Flor de la V le dijo adiós a "Intrusos" con un emotivo discurso que no solamente emocionó al público, sino también a ella misma. "No nos merecíamos este final. No nos merecíamos esta manera o esta forma ni yo, ni mis compañeros", comenzó la conductora.

"Estamos en una fecha... va a ser Navidad y eso no se le hace a las personas, no se hace una cosa así", continúo entre lágrimas y agregó sin tapujos y ya con un llanto incontenible: "Estamos siendo testigos de la crueldad humana. La gente va perdiendo el trabajo y somos testigos porque es algo que le viene sucediendo a muchos trabajadores y mucho están en silencio ante esta situación".

En ese sentido, cerró: "Hoy le pasa a ellos, pero ahora nos está pasando a nosotros. No podemos naturalizar la crueldad, me han hecho mejor persona". A su vez, en su despedida, le habló directamente a su compañera, Marcela Tauro: "Tauro, vos sos una mina... creetelo. Sos una periodista, sos una mujer. Creete lo que sos, creetela. Sos una gran mina, una gran compañera y una gran profesional".

