Griselda Siciliani rompió el silencio tras la grave acusación de Sabrina Rojas por Luciano

Luego del final de su relación con Flor Vigna, Luciano Castro confirmó estar enamorado de Griselda Siciliani y en una relación con ella. Sin embargo, su relación quedó bajo la lupa de Sabrina Rojas quien brindó distintas acusaciones en contra de la protagonista de "Envidiosa". Entre ellas, una de las principales, tiene que ver con que Siciliani aparentemente buscó a su colega incluso cuando él aún estaba casado y esperando a su hijo.

Tal es así que, ahora, después de tanta espera, oficialmente Griselda Siciliani rompió el silencio en una entrevista con "Socios del Espectáculo". En concreto Walter Leiva le consultó si era cierto que le había escrito a Luciano cuando Sabrina estaba en pareja con él. Por eso, la actriz afirmó: "Yo no opino de la vida privada de nadie, y menos de la mía".

"La intimidad de cada uno es de cada uno, y todos somos libres de hacer y decir lo que querramos, tratando de no lastimar a alguien, ser respetuosos y amables", continuó Siciliani en la misma línea. Por su parte, también reflexionó: "Yo soy partidaria de disfrutar y pasarla bien. Tenemos unas vidas re lindas todos".

Aunque, por si esto fuera poco, la actriz después hizo referencia a su relación y a los planes a futuro que tiene con Luciano Castro: “Yo en general no proyecto mucho. Me gusta vivir la vida libremente y divertirme”, dijo. “Estamos contentos. La pasamos bien”, sintetizó el fogoso romance.

Luego, en lo que respecta a las ex parejas de Castro, Siciliani no tuvo tapujos al diferenciarse de Rojas y Vigna: “Yo creo que todos son libres de decir lo que quieran. Yo tengo mi manera que es hablar de mis cosas, tratando de ser lo más amable y menos aburrida posible. Entiendo que sería más picante de otra forma, pero no me sale”, expresó.

FUENTE: minutouno.com