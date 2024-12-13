De Brito apuntó contra Fernanda Iglesias tras no presentarse en LAM: "La próxima avisame"

Fernanda Iglesias anunció su renuncia y, tras ello, se ausentó de LAM (América TV), lo que no pasó desapercibido para Ángel de Brito. Tampoco estuvo presente en la cena de despedida del programa para cerrar el año.

Después del programa del 11 de diciembre, la panelista compartió una historia en Instagram explicando su ausencia: "Los quiero. No fui hoy porque no me gustan las despedidas pero los voy a extrañar".

Sin embargo, el conductor no dejó pasar la situación y expresó su malestar en su cuenta de X (ex Twitter): "Chau, avísame la próxima".

La periodista explicó lo ocurrido a través de varios videos. En uno de ellos, detalló: "Ayer estaba como muy abrumada, un poco incómoda. No tenía ganas de caretearla básicamente. No estaba muy bien porque, si bien yo decidí no aceptar seguir, me ponía mal el tema. Es un programa que quiero mucho, que la pasé muy bien, que me hizo muy bien en un momento. Entonces yo hablé con el productor y pregunté si yo no iba más, si me pagaban igual diciembre, y me dijo que sí".

En medio de todo esto, entre 150 mil mensajes, la periodista recibió una llamada para hacer un móvil en el programa de Carmen. Decidió no ir a la cena de la noche, pero le avisó a Yanina (Latorre), quien había organizado el evento. Sin embargo, cometió un error al no comunicarlo a Ángel. "Yo con él hablo de todo, él estaba al aire de Bondi en ese momento y dije después le escribo, y como estaba abrumada no lo hice. Ya le pedí disculpas, cometí el error de no avisarle", concluyó, asumiendo su equivocación.

FUENTE: minutouno.com